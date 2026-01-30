Quanto della nostra longevità è già scritta nei geni? Uno studio sui gemelli prova a misurarlo

Da fanpage.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina uno studio pubblicato su Science mette in luce quanto i geni influenzino davvero la durata della vita. I ricercatori hanno analizzato i dati di gemelli per capire quanto la genetica possa spiegare la longevità. I risultati mostrano che, sebbene i geni abbiano un ruolo, ci sono anche altri fattori che contribuiscono a vivere più a lungo. La ricerca aiuta a capire meglio quali aspetti possono essere modificati per migliorare la qualità e la durata della vita.

Un nuovo studio pubblicato su Science stima quanto la genetica incida sulla durata della vita e quanto la longevità dipenda da altri fattori.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Gemelli Longevità

Una ricerca cambia tutto: la longevità è nascosta nei geni, il DNA decide metà della nostra vita

La scoperta arriva da uno studio che mostra come il DNA giochi un ruolo fondamentale sulla durata della vita.

Longevità e Silver Economy: uno studio Allianz-Bocconi traccia il futuro europeo

Allianz Spa e l’Institute for European Policymaking dell’Università Bocconi presentano uno studio sul futuro europeo, analizzando la rivoluzione della longevità e l’emergere della Silver Economy.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Gemelli Longevità

Argomenti discussi: La longevità custodisce il dono della vita; Il cioccolato fondente è il segreto della longevità: lo dice un nuovo studio scientifico; La dieta della longevità di Silvio Garattini, cosa mangiare per mantenersi in salute a lungo; Comunicazione Italiana.

quanto della nostra longevitàQuanto della nostra longevità è già scritta nei geni? Uno studio sui gemelli prova a misurarloUn nuovo studio pubblicato su Science stima quanto la genetica incida sulla durata della vita e quanto la longevità dipenda da altri fattori ... fanpage.it

quanto della nostra longevitàQuanto incide davvero il DNA sulla durata della nostra vita?Un recente studio condotto su coorti di gemelli svedesi e danesi suggerisce che la durata della nostra esistenza dipenda per metà dal patrimonio genetico e per metà dallo stile di vita, raddoppiando ... pazienti.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.