La scoperta arriva da uno studio che mostra come il DNA giochi un ruolo fondamentale sulla durata della vita. Ora si sa che circa il 50% della nostra longevità dipende dai geni che ci portiamo dentro, molto più di quanto si credesse prima. Questa novità potrebbe cambiare il modo in cui si affrontano le malattie legate all’età e come si studiano le strategie per vivere più a lungo.

La genetica ha un ruolo molto più determinante sulla durata della vita umana di quanto si pensasse fino ad oggi. Una nuova analisi scientifica pubblicata sulla rivista Science ha rivelato che circa il 55% della longevità umana è ereditabile, il che significa che più della metà delle variazioni nella durata della vita osservate in una popolazione è attribuibile ai geni. Si tratta di una percentuale notevolmente superiore alle stime precedenti, che per decenni avevano indicato un’ereditabilità compresa tra il 10% e il 25%. La scoperta, condotta da un team di ricercatori guidato dal biofisico Ben Shenhar del Weizmann Institute of Science in Israele, sfida un consenso scientifico consolidato e apre nuove prospettive nella comprensione dell’invecchiamento. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Una ricerca cambia tutto: la longevità è nascosta nei geni, il DNA decide metà della nostra vita

Approfondimenti su Longevità Genetica

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Longevità Genetica

Argomenti discussi: Siri, cambia tutto: Apple prepara un nuovo chatbot AI integrato in iOS e macOS; La telefonata del frontaliere che cambia tutto: la New Diesel Car di Bisuschio non chiuderà; Mnesys: l’Italia rivoluziona le neuroscienze con 1.500 studi su Alzheimer e Parkinson; Le galline sono intelligenti? Parla la psicologa dell’università di Padova che sfida i luoghi comuni.

Google aggiorna la Ricerca su mobile: risposte AI e chat continua nei risultatiLa Ricerca Google cambia volto e diventa più simile a una conversazione: da una parte una risposta immediata generata dall'AI direttamente nella pagina dei risultati dall'altra la possibilità di fare ... hdblog.it

Una scoperta cambia il modo in cui guardiamo l’Alzheimer: beta-amiloide e infiammazione agiscono insieme, spingendo i neuroni a cancellare le sinapsi. Un meccanismo che potrebbe riscrivere le prospettive della ricerca: https://fanpa.ge/nGhld - facebook.com facebook