USA | EPA di Trump abroga norme emissioni a rischio il sistema Start&Stop e benefici ambientali
L’EPA di Trump ha deciso di abrogare le norme sulle emissioni introdotte nel 2021, eliminando i crediti che favorivano l’installazione del sistema Start&Stop sui veicoli, mettendo a rischio la diffusione di questa tecnologia e i benefici ambientali legati alla riduzione delle emissioni di gas serra.
L’EPA di Trump ridisegna le regole sulle emissioni: a rischio lo Start&Stop in USA. Washington – L’amministrazione statunitense guidata da Donald Trump ha compiuto una svolta radicale nelle politiche ambientali, eliminando i crediti che incentivavano l’adozione del sistema Start&Stop sui veicoli. La decisione, annunciata il 12 febbraio 2026 dall’Environmental Protection Agency (EPA), potrebbe ridurre i costi di produzione per le case automobilistiche, ma solleva interrogativi sull’impatto ambientale e sulla futura diffusione di questa tecnologia. La mossa segna un netto cambiamento di rotta rispetto alle politiche promosse dall’amministrazione Obama.🔗 Leggi su Ameve.eu
Il sistema Start&Stop, progettato per ridurre consumi e emissioni durante le soste brevi, rappresenta una soluzione sostenibile adottata da molte vetture moderne.
Il presidente americano Donald Trump ha deciso di annullare un regolamento chiave del 2009 che riguardava le emissioni di gas serra.
