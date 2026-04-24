A Sezze, il servizio mensa nelle scuole sta introducendo nuove misure per migliorare la sostenibilità. È stato ampliato un progetto che prevede il lavaggio delle stoviglie direttamente nelle scuole e l’uso di acqua microfiltrata. Queste iniziative mirano a ridurre l’uso di plastica e migliorare la qualità dell’acqua servita agli studenti. Il progetto si inserisce in un percorso di innovazione avviato nelle strutture scolastiche locali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il servizio mensa nelle scuole di Sezze prosegue il suo percorso di innovazione, con l’estensione del progetto dedicato al lavaggio delle stoviglie in loco e al microfiltraggio dell’acqua. Dopo la fase sperimentale avviata nei plessi di Piagge Marine 12 e Sezze Scalo, il riscontro positivo registrato tra gli utenti ha portato il Comune ad ampliare l’iniziativa ad altri istituti del territorio. Obiettivo: ridurre il monouso. Il progetto punta a migliorare l’organizzazione della refezione scolastica e a ridurre progressivamente, fino all’azzeramento, l’utilizzo di materiali monouso. Il lavaggio delle stoviglie direttamente nei plessi consente una gestione più efficiente del servizio, mentre l’acqua microfiltrata permette di limitare il consumo di bottiglie e imballaggi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sezze, mense scolastiche più sostenibili: esteso il progetto di lavaggio stoviglie e acqua microfiltrata

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