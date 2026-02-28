A partire da marzo 2026, il Comune di Parma e Iren Ambiente Parma metteranno in atto un piano per migliorare il decoro urbano, con l’obiettivo di aumentare il numero di spazzini di quartiere e estendere il lavaggio delle strade. Il progetto prevede un potenziamento graduale dei servizi di pulizia, lavaggio e gestione dei rifiuti su tutto il territorio comunale.

Il Comune di Parma, in collaborazione con Iren Ambiente Parma, avvierà a partire da marzo 2026 un programma strutturato di interventi per il rafforzamento del decoro urbano, basato su un potenziamento progressivo e misurabile dei servizi di pulizia, lavaggio e gestione dei rifiuti su tutto il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Capodanno, Alia potenzia i servizi. Trecento gli operatori in campo per il decoro urbanoConcerti, spettacoli e appuntamenti culturali animeranno Firenze e molte altre città della regione, richiamando cittadini e visitatori nelle piazze e...

Sicurezza e decoro urbano: al via il piano di manutenzione straordinaria per lampioni e semaforiL’amministrazione comunale di Riccione prosegue l’impegno per la messa in sicurezza e il miglioramento delle infrastrutture cittadine con l'avvio di...

Una raccolta di contenuti su Decoro urbano.

Argomenti discussi: Decoro urbano: raddoppiano gli spazzini di quartiere, esteso il lavaggio delle strade.

Se l'arredo urbano è sinonimo di civiltàIl processo di rigenerazione urbana avviato dal Comune per rendere sempre più equilibrata la distribuzione delle funzioni e un maggiore equilibrio negli interventi da promuovere ... ilmattino.it

Più soldi per manutenzione stradale, decoro urbano e servizi nella variazione di bilancio di Roma CapitaleLa Giunta ha approvato la variazione di bilancio: 30 milioni aggiuntivi per la manutenzione stradale e nuovi fondi per decoro, case popolari e assistenza ... fanpage.it