Mense scolastiche più sostenibili | debutta il menu vegetale

Un nuovo modo di scoprire il cibo, la natura e la sostenibilità entra nelle scuole riminesi. Dall’8 aprile prende il via il progetto " Menu Vegetale ", promosso dal Comune di Rimini in collaborazione con LAV – Lega Anti Vivisezione ed Elior, con il coinvolgimento dell’Ausl Romagna. L’iniziativa è pensata per accompagnare bambine e bambini alla scoperta del mondo green attraverso il gusto, la conoscenza e il gioco. Nei giorni scorsi la vicesindaca Chiara Bellini ha incontrato i referenti di LAV, Domiziana Illengo, responsabile dell’Area Alimentazione Vegana, e Yuri Bautta, responsabile dei rapporti istituzionali per l’Emilia-Romagna. L’incontro ha segnato l’avvio di una collaborazione dedicata alla diffusione dell’ alimentazione vegetale e alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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