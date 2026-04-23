Una voce circola ormai da alcune ore riguardo alla possibile chiusura del settimanale Chi. Secondo quanto riportato da una testata online, all’interno del gruppo editoriale si starebbe valutando questa decisione, senza però ancora una comunicazione ufficiale. La notizia si aggiunge alle speculazioni sul futuro della rivista, mentre i media continuano a monitorare eventuali conferme o smentite ufficiali.

Addio al settimanale Chi? L’indiscrezione arriva da Lettera 43, secondo cui all’interno del gruppo Mondadori si starebbe valutando il futuro della storica testata di cronaca rosa, anche alla luce delle recenti tensioni che hanno coinvolto Alfonso Signorini e del più ampio ridimensionamento del settore editoriale cartaceo. Secondo quanto riportato, la situazione sarebbe legata non solo al cosiddetto caso Signorini, innescato dagli attacchi pubblici di Fabrizio Corona, ma soprattutto a una strategia più ampia che guarderebbe con maggiore interesse al settore librario rispetto alla stampa periodica. “A Segrate...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Il settimanale Chi verso la chiusura”, l’indiscrezione sulla scelta di Marina Berlusconi

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