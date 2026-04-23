Il settimanale Chi verso la chiusura dopo lo scandalo Signorini | Marina Berlusconi vuole puntare di più sui libri

Il settimanale Chi potrebbe chiudere nel prossimo futuro, secondo quanto riportato da una testata online. La decisione sarebbe stata presa a seguito dello scandalo coinvolgente l’ex direttore, nato da una polemica con un personaggio noto. La casa editrice avrebbe deciso di puntare su altre attività, come la pubblicazione di libri, e di ridimensionare la presenza del magazine in edizione cartacea. La questione è ancora in fase di valutazione e non ci sono conferme ufficiali.

È Lettera 43 a lanciare l'indiscrezione secondo la quale in quel di Mondadori si starebbe pensando di chiudere il settimanale Chi dopo lo scandalo Signorini innescato da Fabrizio Corona. "Stanno facendo i conti con un quadro di contrazione degli investimenti pubblicitari e di calo delle copie vendute. Marina Berlusconi vuole puntare di più sui libri", scrivono.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Del Piero dopo il disastro Italia: “Ci vuole qualcosa di più che pensare solo a salvarsi il c*lo”Alessandro Del Piero senza filtri dopo il disastro dell'Italia che ha mancato la qualificazione ai Mondiali per la terza edizione consecutiva: "Ci... Ucciso da un poliziotto a Rogoredo, il legale dopo autopsia: “Era di lato, non poteva puntare l’arma verso l’agente”Autopsia su Adberrahim Mansouri, ucciso a Milano da un poliziotto in un controllo anti droga. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il settimanale Chi verso la chiusura dopo lo scandalo Signorini: Marina Berlusconi vuole puntare di più sui libri; Marina Berlusconi: Mondadori è forte e robusta, il libro mantiene vitalità; Signorini, Chi Magazine verso la chiusura dopo il caso: la decisione di Mondadori; A Marina Berlusconi piace Salis, Renzi trama e Meloni trema: il retroscena sul grande ribaltone al centro - Indiscreto. Il settimanale Chi verso la chiusura dopo lo scandalo Signorini: Marina Berlusconi vuole puntare di più sui libriÈ Lettera 43 a lanciare l’indiscrezione secondo la quale in quel di Mondadori si starebbe pensando di chiudere il settimanale Chi dopo lo scandalo Signorini innescato da Fabrizio Corona. Stanno ... fanpage.it Signorini, Chi Magazine verso la chiusura dopo il caso: la decisione di MondadoriC’è un’indiscrezione che circola con insistenza e riguarda uno dei settimanali più riconoscibili della cronaca rosa italiana. La famiglia Berlusconi, attraverso il gruppo Mondadori, starebbe valutando ... gay.it “Stanno facendo i conti con un quadro di contrazione degli investimenti pubblicitari e di calo delle copie vendute. Marina Berlusconi vuole puntare di più sui libri” È Lettera 43 a lanciare l’indiscrezione secondo la quale in quel di Mondadori si starebbe pensan - facebook.com facebook Forza Italia, così non si vince. E’ il momento di decidere il futuro, la strada indicata è quella di Marina Berlusconi x.com