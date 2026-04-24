Sette giovani per Lecco | i GD portano il futuro alle comunali
Venerdì mattina, nella sede elettorale di via Marco d'Oggiono, i Giovani Democratici di Lecco hanno tenuto una conferenza stampa per annunciare i sette candidati al Consiglio Comunale del Partito Democratico. Tutti i candidati sono under 30 e già attivi nel settore politico locale. La presentazione si è svolta in presenza di rappresentanti del partito e dei giovani coinvolti.
Venerdì mattina, nella sede elettorale di Mauro Gattinoni in via Marco d'Oggiono 29, i Giovani Democratici di Lecco hanno tenuto la propria conferenza stampa per presentare i candidati al Consiglio Comunale inseriti nella lista del Partito Democratico: tutti under 30, tutti già impegnati nel.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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