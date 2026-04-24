Sette giovani per Lecco | i GD portano il futuro alle comunali

Venerdì mattina, nella sede elettorale di via Marco d'Oggiono, i Giovani Democratici di Lecco hanno tenuto una conferenza stampa per annunciare i sette candidati al Consiglio Comunale del Partito Democratico. Tutti i candidati sono under 30 e già attivi nel settore politico locale. La presentazione si è svolta in presenza di rappresentanti del partito e dei giovani coinvolti.