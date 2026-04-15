Comunali i giovani di FI ai GD | Paradossale che proprio loro parlino di novità | Battaglia è sulla scena politica da decenni
Durante le recenti consultazioni comunali, i giovani di Forza Italia hanno criticato i Giovani Democratici di Reggio Calabria, definendo paradossale che siano loro a parlare di novità. In una nota, i rappresentanti azzurri hanno evidenziato come i Giovani Democratici siano sempre pronti a dare lezioni di morale politica, ma rimangano silenziosi di fronte ai risultati negativi della loro stessa area politica negli ultimi dieci anni, riguardanti la gestione della città.
"Leggiamo con stupore il comunicato dei Giovani Democratici reggini, sempre pronti a impartire lezioni di morale politica agli altri, ma curiosamente silenziosi davanti ai fallimenti della propria parte politica che, in più di un decennio, ha portato la città di Reggio Calabria e la sua area.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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