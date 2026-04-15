Comunali i giovani di FI ai GD | Paradossale che proprio loro parlino di novità | Battaglia è sulla scena politica da decenni

Durante le recenti consultazioni comunali, i giovani di Forza Italia hanno criticato i Giovani Democratici di Reggio Calabria, definendo paradossale che siano loro a parlare di novità. In una nota, i rappresentanti azzurri hanno evidenziato come i Giovani Democratici siano sempre pronti a dare lezioni di morale politica, ma rimangano silenziosi di fronte ai risultati negativi della loro stessa area politica negli ultimi dieci anni, riguardanti la gestione della città.