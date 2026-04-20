Ore di angoscia a Cava Giovanna Oliva scompare nel nulla | partono le ricerche

A Cava de' Tirreni, da ieri notte, non si hanno più notizie di Giovanna Oliva, una donna di 47 anni. Le autorità hanno avviato le ricerche per rintracciarla, mentre amici e familiari sono in attesa di aggiornamenti. La scomparsa ha generato preoccupazione nella comunità, che si sta mobilitando per aiutare nelle ricerche. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulle circostanze della scomparsa.

Sono ore di apprensione a Cava de' Tirreni dove, dalla scorsa notte, non si hanno più notizie di Giovanna Oliva, di 47 anni. L'ultima volta è stata avvistata in Via Santa Maria del Rovo numero 17. E' alta 165 centimetri, pesa 65 kg: ha gli occhi marroni e i capelli neri. Donna, 165 cm, circa 65.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Ore di angoscia per un 13enne: scompare nel nulla durante la passeggiata nei boschi, ritrovato in serataRimini, 6 marzo 2026 – Paura nel pomeriggio a Montefiore Conca per la scomparsa di un ragazzino autistico di 13 anni, ospite della comunità di Ca’... Paolo di Domenico "scomparso nel nulla" a Cava: nuova foto per le ricerche, territorio al setaccioLe ricerche del signor Paolo Di Domenico proseguono senza sosta, in collaborazione con le Forze dell’Ordine. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lido di Noto, ore di angoscia: ricerche in corso per un ragazzo olandese di 14 anni scomparso in mare; Gragnano, ore di angoscia: Anna Martire sparita nel nulla; Ragazzo scompare per ore, l'allarme dei familiari e la mobilitazione: ritrovato in piena notte - BresciaToday; Inganno digitale e lieto fine: il cane Archer torna a casa dopo la truffa dell’Intelligenza artificiale. Gragnano, scomparsa 80enne: ore di angoscia per Anna MartireApprensione a Gragnano per la scomparsa di Anna Martire, 80 anni, di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di ieri. agro24.it Matelica, trovato morto il 47enne scomparso: ore di ricerche tra la città e CamerinoL’allarme era scattato lunedì pomeriggio. In casa erano rimasti telefono, documenti e il cane. La notizia ha iniziato a correre anche sui social già nelle ore della ricerca. Non ce l’ha fatta il 47enn ... alphabetcity.it +++SUPERMARIOSPORT LIVE SU TELESVEVA ALLE ORE 15: IL PUNTO SUI CAMPIONATI DI SERIE D ED ECCELLENZA+++ Conduce: Mario Borraccino Ospiti in studio: Beppe Iannone (direttore generale Barletta) Alessandro Di Nunno (presidente Canos - facebook.com facebook Tutto pronto per la 6 Ore di Imola Segui la gara LIVE su @discoveryplusIT e @hbomax #WEC #6HImola x.com