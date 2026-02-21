La Crocifissione di Hans Memling al Diocesano dialoga con quattro artisti

Hans Memling ha creato l’opera “Crocifissione”, ora esposta al Museo Diocesano, e la sua presenza stimola il confronto con quattro artisti moderni. La mostra mette in luce come temi religiosi e tecniche diverse si incontrano nel tempo, coinvolgendo anche visitatori appassionati di arte contemporanea. La rassegna si concentra sulla capacità delle opere di comunicare emozioni profonde, invitando il pubblico a riflettere su religione e arte attraverso diverse epoche. La mostra resterà aperta fino alla fine del mese.

