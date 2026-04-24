Set-jetting per i milanesi | viaggiare fuori dall' Europa dove si girano film e serie TV

Sempre più milanesi preferiscono pianificare i propri viaggi seguendo le ambientazioni delle serie TV e dei film visti in streaming, piuttosto che affidarsi ai canali di viaggio tradizionali. Questa tendenza, nota come set-jetting, li porta a visitare destinazioni fuori dall’Europa dove sono state girate scene popolari. La scelta delle mete si basa esclusivamente sui contenuti visualizzati, senza considerare altri fattori come recensioni o raccomandazioni.

I milanesi non scelgono più le destinazioni sui tradizionali canali di viaggi, ma in base a ciò che vedono sui servizi di streaming. Il "set-jetting", ovvero la nuova tendenza a organizzare viaggi nei luoghi delle riprese di film e serie tv, si è trasformato da hobby di nicchia a tendenza di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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