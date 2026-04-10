Ciak a Ravenna | si girano alcune scene della serie Fuori menù con Maurizio Lastrico e Fabio dei The Jackal

Telecamere accese in città, dove saranno girate alcune scene della nuova serie tv. Sta per arrivare infatti su Sky “Fuori Menù”, una serie che mette insieme il mondo della cucina con le atmosfere più oscure del prison drama. Un mix inedito tra food e carcere che punta a conquistare il pubblico. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Fuori Menù: la nuova comedy sulla cucina (e il carcere) con Maurizio Lastrico e Fabio BalsamoSta per arrivare su Sky “Fuori Menù”, una serie che mette insieme il mondo della cucina con le atmosfere più oscure del prison drama.

L'attore e comico genovese Maurizio Lastrico in scena al Geox con "Sul Lastrico"Dopo il successo collezionato in tutta Italia, Maurizio Lastrico arriva a Padova con lo spettacolo Sul Lastrico, in scena venerdì 13 marzo al Gran...

Maurizio Lastrico ospite a Stories. VIDEOÈ Maurizio Lastrico il protagonista della nuova puntata di Stories, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky TG24. Ospite del vicedirettore della testata Omar ... tg24.sky.it

Teatro/ Risate assicurate con gli endecasillabi danteschi di Lastrico (e la regia di Gioele Dix)Nel teatro ci sono leggi non scritte che regolano da sempre i rapporti fra chi sta sul palco e chi si trova in platea, una sorta di patto basato sulla mutua fiducia. Ecco, quando Maurizio Lastrico ... affaritaliani.it