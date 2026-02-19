Roma dove stanno girando il film con la cantante Adele | quando e dove provare a beccare il set del nuovo film di Tom Ford

A Roma, il set del nuovo film di Tom Ford con Adele sta attirando l’attenzione. La produzione ha scelto alcune zone della città per le riprese, creando un'area di fermento tra curiosi e appassionati. La cantante si trova in città da alcune settimane, partecipando alle sessioni di lavoro tra location eleganti e piazze affollate. Chi desidera vedere da vicino il cast può tentare di individuare il set in momenti specifici, quando le riprese sono in corso. La presenza di Adele sta facendo parlare molti passanti nella capitale.

Che Roma sia un gigantesco set cinematografico non lo scopriamo certo ora: ogni giorno nella Capitale si girano film, ma poche volte accade di trovarsi di fronte a grandi produzioni internazionali, come quella diretta da Tom Ford e che vede la partecipazione della popstar Adele. Stiamo parlando di Cry to Heaven, che sarà girato appunto nella Città Eterna come sua ambientazione principale. Ma in quali luoghi della Capitale potremo in qualche modo imbatterci nel set? Cry to Heaven, il film con Adele: dove è possibile imbattersi nel set a Roma. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Le riprese romane di Cry to Heaven sono previste tra la fine di febbraio e marzo 2026, con una programmazione dinamica che prevede spostamenti rapidi della troupe tra diverse zone della città. Grande attesa per che nel 2026 segnerà il ritorno dietro la macchina da presa di Tom Ford, vincitore del Queer Lion Award 2009 con AA Single Mane pluricandidato agli Oscar ed ai Golden Globe