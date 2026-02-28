Osimo passata al setaccio dalla polizia | controllati 89 persone e 59 veicoli

Nella mattinata di sabato 28 febbraio 2026, la polizia ha effettuato controlli straordinari a Osimo, verificando un totale di 89 persone e 59 veicoli. Le operazioni si sono svolte in diverse zone della città, senza riportare incidenti o situazioni di particolare emergenza. I controlli sono stati svolti in modo mirato e senza interruzioni significative delle attività quotidiane.

Un uomo è stato segnalato all'autorità competente per possesso di sostanza stupefacente. L'attività è stata svolta grazie all'aiuto del Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche OSIMO – Nella mattinata di oggi, sabato 28 febbraio 2026, la polizia ha svolto dei controlli straordinari nella città di Osimo. Nel corso dell’attività sono state identificate complessivamente 89 persone, 16 delle quali gravate da pregiudizi di polizia, e 59 veicoli. Inoltre un uomo è stato segnalato alle autorità competenti in quanto trovato in possesso di una sostanza stupefacente immediatamente sequestrata dagli agenti. AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Osimo passata al setaccio dalla polizia: controllate 89 persone e 59 veicoliUn uomo è stato segnalato all'autorità competente per possesso di sostanza stupefacente. Leggi anche: Piano e Stazione passati al setaccio dalla polizia, oltre 100 persone identificate