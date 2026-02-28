Osimo passata al setaccio dalla polizia | controllate 89 persone e 59 veicoli

Nella mattinata di oggi, sabato 28 febbraio 2026, la polizia di Osimo ha effettuato controlli straordinari nel centro cittadino, coinvolgendo 89 persone e fermando 59 veicoli. Le operazioni hanno riguardato varie zone della città e hanno portato all’identificazione di diversi soggetti. Nessuna altra informazione è stata fornita sui risultati specifici delle verifiche o eventuali sanzioni.

Un uomo è stato segnalato all'autorità competente per possesso di sostanza stupefacente. L'attività è stata svolta grazie all'aiuto del Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche OSIMO – Nella mattinata di oggi, sabato 28 febbraio 2026, la polizia ha svolto dei controlli straordinari nella città di Osimo. Nel corso dell’attività sono state identificate complessivamente 89 persone, 16 delle quali gravate da pregiudizi di polizia, e 59 veicoli. Inoltre un uomo è stato segnalato alle autorità competenti in quanto trovato in possesso di una sostanza stupefacente immediatamente sequestrata dagli agenti. AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Piano e Stazione passati al setaccio dalla polizia, oltre 100 persone identificate Continuano i controlli straordinari della Polizia di Stato, controllate 242 persone, 6 esercizi pubbliciNella settimana appena trascorsa la Questura di Piacenza ha effettuato una serie di servizi di controlli straordinari.