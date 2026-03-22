Tra gli scaffali di una libreria può passare la storia di una città. Succederà martedì, alle 17, al Centro anziani di piazza Brin, dove un incontro pubblico riporterà alla luce una delle esperienze culturali più vivaci del dopoguerra cittadino: quella della libreria ‘La Sorella Maggiore Adel’, fondata da Attilio Delsanto, figura centrale della vita intellettuale locale. A raccontarla sarà il figlio, Angelo ‘Ciccio’ Delsanto, affiancato dall’avvocato Scipione Del Vecchio e da Gabriella Tartarini, in un dialogo che si preannuncia come un viaggio nella memoria collettiva spezzina. Non solo una libreria, ma un vero e proprio salotto culturale, con le vetrine affacciate su corso Cavour, capace di trasformarsi anche in galleria d’arte e luogo di incontro tra discipline, generazioni e visioni del mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’La sorella maggiore Adel’, quando una libreria è un pezzo di storia

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