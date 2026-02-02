L' assessore Consoli in visita ai centri per l' impiego di Ancona | investimenti Pnrr e servizi al centro delle politiche attive del lavoro

L’assessore regionale al Lavoro, Tiziano Consoli, ha visitato questa mattina i Centri per l’Impiego di Ancona. Durante la visita, ha parlato degli investimenti previsti con il Pnrr e di come i servizi offerti dai Cpi siano fondamentali per aiutare chi cerca lavoro. Consoli si è confrontato con i funzionari e ha sottolineato l’impegno della Regione nel rafforzare queste strutture, puntando su nuove risorse e miglioramenti concreti.

ANCONA – Visita istituzionale dell’assessore regionale al Lavoro, Tiziano Consoli, ai Centri per l’Impiego del comune di Ancona per fare il punto sullo stato dei servizi, gli investimenti in corso e il ruolo strategico dei Cpi nelle politiche attive del lavoro. «I Centri per l’Impiego sono il cuore operativo delle politiche attive del lavoro – ha dichiarato Consoli accompagnato dal dirigente regionale Massimo Rocchi, dalla responsabile del Cpi di Ancona Camilla Martini e dalla vice Laura Giumbini – e qui avviene l’incontro concreto tra chi cerca lavoro e chi lo offre. Gli investimenti Pnrr sulle strutture e sull’organizzazione dei servizi servono a rendere i Cpi sempre più moderni, accessibili ed efficaci, capaci di rispondere ai bisogni reali del territorio, delle imprese e delle persone».🔗 Leggi su Anconatoday.it

