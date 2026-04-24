Serve visione sulle opere del PNRR Confindustria Foggia apre il confronto

Confindustria Foggia ha avviato un confronto sulla gestione delle opere legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Durante l'incontro, il rappresentante dell'associazione ha sottolineato l'importanza di completare gli investimenti programmati e ha invitato a riflettere sulle azioni da intraprendere dopo la conclusione delle opere. La discussione si è focalizzata sulle modalità di realizzazione e sui tempi di attuazione degli interventi previsti.

Salatto: «Investimenti da portare a termine, interroghiamoci sul dopo». Azzariti: «Leimprese hanno i soldi senza poterli spendere» Partecipato e molto articolato il confronto promosso da Confindustria Foggia sulPNRR. All’atto finale degli investimenti (scadenza 30 giugno 2026), il pianonazionale di ripresa e resilienza molto probabilmente non avrà erogato tutte le risorsedisponibili. «La Capitanata vuol concorrere al dibattito - ha detto in apertura ilPresidente Potito Salatto - dobbiamo chiederci cosa ne sarà degli investimenti checomunque dovranno essere portati a termine. Confindustria ha offerto la possibilità diun confronto su argomenti al momento privi di una visione d’insieme».🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Serve visione sulle opere del PNRR, Confindustria Foggia apre il confronto Notizie correlate Confindustria: "Il futuro si gioca sulle infrastrutture, visione comune per una città che cambia"Dal porto all’aeroporto, dalle strade agli snodi urbani, il futuro del sistema Catania si gioca sulla capacità di connettere infrastrutture,... Il futuro di Foggia passa dal nuovo Pug: "Serve una visione di città, non solo i palazzi"Incontro congiunto tra Commissioni consiliari e Ance Foggia sul futuro Piano Urbanistico Generale: infrastrutture, rigenerazione urbana e... Una raccolta di contenuti Si parla di: PNRR, la sfida dopo il 2026: Confindustria Foggia traccia la rotta tra infrastrutture e riforme. PNRR SALATTO Confindustria Foggia fa il punto sul PNRR, Salatto: Un percorso ancora da completareConfindustria Foggia vuole essere protagonista del dibattito sulle grandi scelte infrastrutturali del Paese, ha dichiarato Potito Salatto ... statoquotidiano.it Confindustria avverte il governo: Serve una manovra poderosa e una visione triennale. Frecciata a GiorgettiNapoli, 11 ottobre 2025 – La manovra 2026 deve essere poderosa, perché se facciamo come l'anno scorso.... È questo il monito che il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, lancia dal 40° ... quotidiano.net