Confindustria | Il futuro si gioca sulle infrastrutture visione comune per una città che cambia

Confindustria sottolinea che il futuro di Catania dipende dall’adeguamento delle infrastrutture. La recente analisi evidenzia come il potenziamento di porti, aeroporti e strade possa favorire lo sviluppo economico locale. Per migliorare la mobilità e attrarre investimenti, sono necessari interventi concreti e coordinati tra enti pubblici e settore privato. La sfida consiste nel creare una rete efficiente che colleghi tutti i principali snodi della città.

Dal porto all’aeroporto, dalle strade agli snodi urbani, il futuro del sistema Catania si gioca sulla capacità di connettere infrastrutture, istituzioni e competenze in una strategia condivisa di crescita. È questo il messaggio emerso dal convegno "Infrastrutture e impatto sul futuro sistema Catania", svoltosi nella sede di Confindustria Catania, organizzato in collaborazione con il dipartimento di Ingegneria civile e Architettura dell’Università di Catania e con il centro di documentazione, ricerca e studi sulla cultura dei rischi, con il patrocinio di Ance Catania, dell’Ordine degli Ingegneri e della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Fiorentina: ultima chiamata. Nella società serve una svolta. E la squadra sappia che si gioca il futuroLa Fiorentina affronta un momento cruciale, con la società chiamata a cambiare rotta per rilanciare il progetto e il morale della squadra.

Il futuro di Foggia passa dal nuovo Pug: "Serve una visione di città, non solo i palazzi"Il nome di Foggia compare oggi in prima pagina perché le commissioni comunali discutono del nuovo Pug, un progetto che mira a ridefinire lo sviluppo urbano.

