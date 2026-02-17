Il futuro di Foggia passa dal nuovo Pug | Serve una visione di città non solo i palazzi

Il nome di Foggia compare oggi in prima pagina perché le commissioni comunali discutono del nuovo Pug, un progetto che mira a ridefinire lo sviluppo urbano. Durante l'incontro, i rappresentanti hanno insistito sulla necessità di pensare a una città più vivibile, non solo ai palazzi. Un esempio concreto è la richiesta di coinvolgere i cittadini nelle scelte urbanistiche, per evitare che le decisioni rimangano solo sui tavoli di lavoro.

Incontro congiunto tra Commissioni consiliari e Ance Foggia sul futuro Piano Urbanistico Generale: infrastrutture, rigenerazione urbana e attrattività al centro del dibattito Durante l’incontro è emersa la necessità di infrastrutture puntuali importanti da connettere in rete intese come viabilità, integrata e sostenibile, e riaggregazione di quartieri e dei poli di attrazione principali (seconda stazione, aeroporto, polo ospedaliero, ecc.) e la necessità che quanto detto incontri oltre che la fattibilità tecnica, anche la volontà politica ripartendo dal lavoro svolto in particolare dal Dpp vigente avendo tra gli obiettivi pure la riduzione del consumo di suolo, la rigenerazione e riqualificazione urbana soprattutto dei quartieri settecenteschi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

"Pug, la sfida decisiva per il futuro della città"Questa mattina si è svolta a Rimini la presentazione del nuovo Piano Urbanistico Generale, un passo fondamentale per il futuro della città.

