Seria A Gold | ultima partita di campionato a Siracusa per la Junior Fasano
Sabato 25 aprile alle 19, la Junior Fasano giocherà l'ultima partita della regular season di Serie A Gold contro la Teamnetwork Albatro Siracusa. La sfida si terrà alla Palestra Akradina, segnando la conclusione del campionato per la squadra pugliese. La partita rappresenta l’ultimo incontro della stagione regolare prima dei playoff.
FASANO - Ultima gara di regular season per la Junior Fasano, attesa alle ore 19 di sabato, 25 aprile, dalla gara della Palestra Akradina contro la Teamnetwork Albatro Siracusa. Contro la compagine siciliana, vincitrice dell’ultima Coppa Italia, la formazione biancazzurra si gioca le ultime.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Serie A Gold, la Junior Fasano tra le mura amiche saluta i tifosi nell’ultima della stagione; Obiettivo Play-off in Serie A Gold: quattro squadre in corsa e tanti scenari possibili; La Junior chiude gli impegni casalinghi della regular season ospitando il Pressano; Junior Fasano, ultimo atto in casa della regular season: a Vigna Marina arriva il Pressano.
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