Serie C La Pianese in trasferta contro la Ternana Amey | L’obiettivo è il risultato pieno

La Pianese si prepara alla trasferta contro la Ternana nella partita di Serie C. Il difensore Amey ha dichiarato che l’obiettivo della squadra è ottenere il massimo risultato possibile. La formazione toscana cerca di concludere la stagione regolare in una posizione favorevole, con la partita che si svolgerà in trasferta. Nessun altro dettaglio sulle scelte tattiche o sui giocatori coinvolti è stato comunicato.

Con l’obiettivo di chiudere la stagione regolare nella miglior posizione possibile, la Pianese è concentrata sulla trasferta di Terni, atto finale del campionato, prima della disputa dei play off, conquistati con due giornate di anticipo (i prossimi 90 minuti decreteranno anche la vincitrice del girone, con Arezzo e Ascoli appaiati a quota 77). I bianconeri di mister Birindelli, che con un successo supererebbero gli umbri in classifica (le zebrette hanno 47 punti, i rossoverdi 48), si presenteranno all’appuntamento (al Liberati, domenica, fischio di inizio alle 14,30, come in tutti gli altri campi) con in tasca il pareggio per 0-0 ottenuto al Comunale con la Juventus Next Gen.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C. La Pianese in trasferta contro la Ternana. Amey: "L’obiettivo è il risultato pieno» Notizie correlate Serie C. Pianese, domenica la trasferta contro il ForlìContro il Pontedera la Pianese ha centrato il settimo risultato utile consecutivo, ottenuto con caparbietà al termine di una sfida combattuta in cui... Serie C. Pianese, domenica la sfida contro Bra. Mercoledì invece la trasferta a RavannaDopo tre giorni di riposo, la Pianese ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Scheda squadra Pianese; Serie C | Pianese-Juventus Next Gen | La partita; Serie C, girone B: niente gol fra Pianese e Juve Next Gen, come all’andata; Calcio serie C, la Pianese conquista un ottimo punto in Umbria: col Gubbio termina 1-1. Serie C. La Pianese in trasferta contro la Ternana. Amey: L’obiettivo è il risultato pieno»Con l’obiettivo di chiudere la stagione regolare nella miglior posizione possibile, la Pianese è concentrata sulla trasferta di Terni, atto finale del campionato, prima della disputa dei play off, ... sport.quotidiano.net Calcio serie C: la Pianese ci prova in tutti i modi ma non sfonda, contro la Juventus Next Gen finisce 0-0PIANESE (3-5-2): Filippis; Masetti, Gorelli, Amey; Tirelli, Bertini, Simeoni, Proietto (30’ st Coccia), Sussi; Fabrizi (42’ st Ongaro), Bellini. A disposizione: Nespola, Reali, Colombo, Balde, Peli, I ... radiosienatv.it Fiorentina snatch a valuable point away to Lecce in Serie A #Sharjah24 sharjah24.ae/en/Articles/20… x.com La squadra, appena promossa in Serie D, ha giocato con una patch arcobaleno cucita sulla maglia nella partita contro l'Acqui - facebook.com facebook