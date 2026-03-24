Contro il Pontedera la Pianese ha centrato il settimo risultato utile consecutivo, ottenuto con caparbietà al termine di una sfida combattuta in cui le zebrette hanno saputo tenere botta nelle difficoltà e impattare all’ultimo tuffo. Dopo la giornata di riposo osservata domenica, la squadra si è ritrovata ieri pomeriggio a Piancastagnaio per riprendere la preparazione in vista del prossimo impegno. I bianconeri saranno infatti attesi dalla trasferta di Forlì, in programma domenica allo stadio ‘Tullo Morgagni’ (calcio d’inizio 17,30), gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di serie C. Nel corso della seduta, la... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C. Pianese, domenica la trasferta contro il Forlì

Articoli correlati

Serie C. Pianese, domenica la sfida contro Bra. Mercoledì invece la trasferta a RavannaDopo tre giorni di riposo, la Pianese ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti.

Serie C. Riprendono gli allenamenti della Pianese. Nel mirino c’è la trasferta contro ArezzoDopo due giorni di riposo e la volontà di mettersi subito alle spalle il ko con la Vis Pesaro, la Pianese si è ritrovata ieri pomeriggio al Comunale...

Centrale Sport #7:Cesena, la Resurrezione: vittoria col Catanzaro e il ritorno di Ashley Cole

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Serie C Pianese domenica la trasferta...

Temi più discussi: VIDEO. Pianese-Pontedera 2-2: gol e highlights; Rimini - Pianese Serie C 2025; Tabellino partita Pianese vs Guidonia Montecelio; Calcio Serie C Pianese, Filippis: Tre punti importanti, avanti così.

Serie C. Pianese, away against Forlì on SundayAgainst Pontedera, Pianese achieved their seventh consecutive positive result, achieved with determination at the end of a ... sport.quotidiano.net

Pianese-Pontedera 2-2: diretta live e risultato finale | Serie CDiretta Pianese-Pontedera di Sabato 21 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net

Ieri il primo di una serie di appuntamenti dedicati al mondo dei bambini, con consigli pratici per genitori, nonni e educatori in generale! Grazie alla relatrice e a tutto lo staff del nostro Asilo nido. Visit Gattinara facebook

23/3/26. Serie di alberelli fioriti di Pesco (Prunus persica) lungo la SP 4 del Gorzone, tra Chioggia e Cavarzere x.com