Il Carpi si prepara a giocare a Guidonia, con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni nel girone di ritorno. Negli ultimi 40 anni, questa è la seconda volta che la squadra si trova in una posizione così negativa nel secondo semestre della stagione. La squadra cerca di invertire la tendenza e di correggere i numeri finora negativi. La sfida si presenta come un momento importante per il club in vista delle prossime partite.

Negli ultimi 40 anni solo una volta il Carpi ha fatto così male nel girone di ritorno. Un dato che deve essere una molla per la squadra di Cassani verso la sfida di domenica a Guidonia, con l’obbligo di chiudere al meglio un campionato in cui comunque l’obiettivo salvezza è stato tagliato, addirittura con 3 turni di anticipo. Mai però dal 1987 in poi fra Eccellenza, D, C2, C1, B e A un Carpi che a fine stagione ha tagliato il traguardo della salvezza ha fatto così pochi punti nella seconda parte di stagione. Per avere numeri simili agli appena 11 punti acquistati da Zagnoni e compagnia nelle 17 gare da gennaio a oggi bisogna infatti andare a vedere le 4 annate nere, quelle in cui il Carpi ha conosciuto l’amarezza della retrocessione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Serie C. Il Carpi a Guidonia deve correggere i numeri. In 40 anni solo una volta così male nel ritorno

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