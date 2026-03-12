Il Carpi si prepara a tornare sul campo di Livorno, un match che riporta alla memoria l’ultima volta in cui la squadra ha giocato in Serie B, sette anni fa, nel 2016. Dopo un lungo percorso, i biancorossi tornano a sfidare i toscani, riprendendo il cammino in Serie C. La partita si giocherà in un momento di rinnovata attesa per i tifosi.

CARPI Il Carpi sta per tornare sul luogo dell’ultimo assaggio di Serie B. Sette anni fa, era il 5 maggio del 2019, a Livorno la squadra guidata da Castori diede addio al campionato cadetto dopo 6 stagioni di gloria vissute fra i due livelli più alti del calcio italiano perdendo 1-0 (foto) alla penultima giornata. Una retrocessione amarissima, con 90’ di anticipo, incassando grazie alla rete di Giannetti a inizio ripresa la sconfitta numero 20 in 35 giornate. Per uno strano scherzo del destino qualche mese dopo – ad agosto 2019 – il Carpi di Riolfo che sarebbe stato al via della C cominciò proprio da Livorno la sua stagione in Coppa Italia, vincendo 1-0 grazie alla rete di Vano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C. Il Carpi torna sul campo di Livorno. L’ultima volta fu retrocessione

Serse Cosmi torna ad allenare a poco più di tre anni dall'ultima volta: il tecnico riparte dalla Serie C

Calcio a 5, Serie C1: espugna Prato nell'ultima di andata. Il Città di Massa fuori dalla zona retrocessioneTIMEC PRATO 5 CITTà DI MASSA 6 TIMEC PRATO: Peloso, Di Lorenzo, Imperio, Solazzo, Guasti, Grilli, Fiumanò, Bentivoglio, Serio, Troia, Colella, Riccio.

