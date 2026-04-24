Nella serie B femminile di pallacanestro, la Bsl San Lazzaro si prepara a affrontare Vigarano con l'obiettivo di chiudere la stagione in modo positivo. Contestualmente, Peperoncino cerca di ottenere la salvezza diretta, evitando così di dover disputare i playout. La partita si svolgerà in un clima di tensione e determinazione da entrambe le parti.

Bsl San Lazzaro per chiudere positivamente la stagione, Peperoncino per raggiungere la salvezza evitando di passare dai playout. Penultima giornata in serie B donne. La Bsl di Mattia Gori è attesa alle 21 dal confronto di Vigarano. Per le biancoverdi è l’occasione di chiudere, tra stasera e sabato prossimo in casa con il Valdarda, nel migliore dei modi, un’annata tra alti e bassi, ma con una salvezza mai in discussione. Sfida fondamentale per il Peperoncino. Le giallorosse di Gioele Naldi sono attese domenica alle 17,30 dal confronto in casa della Valtarese che chiude la stagione, visto che le Peppers osserveranno un turno di riposo nell’ultimo turno.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B donne. La Bsl di Gori vuole fare festa contro Vigarano

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