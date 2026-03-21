Il 15 aprile si svolgeranno le partite di basket femminile tra Peperoncino e Cesena, mentre la Bsl San Lazzaro di Gori giocherà a Parma contro il Magik Rosa. La squadra di Gori disputa questa sfida nella 25ª giornata di serie B, con in programma anche un incontro mercoledì contro Vis Rosa.

Sfida in trasferta per la Bsl San Lazzaro che questo pomeriggio scende in campo alle 18 a Parma per affrontare, nella 25esima giornata di serie B, il Magik Rosa Parma. In terra ducale si annuncia confronto equilibrato tra due squadre con condividono il decimo posto in classifica e che cercano punti per vivere un finale di stagione ancor più tranquillo. Per le biancoverdi di Mattia Gori è l’occasione di iniziare bene una settimana che mercoledì le vedrà di nuovo in campo a Ferrara con il fanalino di coda Vis Rosa. E’ stato rinviato invece a mercoledì 15 aprile alle 21 il confronto tra Peperoncino e Cesena, con le ragazze di Gioele Naldi che torneranno in campo venerdì’ prossimo a Ravenna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket b donne, Peperoncino e Cesena il 15 aprile. La Bsl di Gori ci prova a Parma. Mercoledì la sfida con Vis Rosa

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