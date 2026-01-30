Domani si svolgono due partite di Serie B donne. Il Peperoncino di Naldi va in trasferta a Ferrara, mentre la Bsl di coach Gori aspetta Ravenna in casa. Entrambe le squadre arrivano da vittorie e sono pronte a scendere in campo per il secondo turno del campionato.

Reduci entrambi da un bel successo, Bsl San Lazzaro e Peperoncino Libertas si apprestano a scendere in campo nei rispetti incontri del secondo turno di campionato. Dopo la vittoria 50-49 in casa contro le Sisters Castelfranco, canestro decisivo di Teresa Secchiaroli a una manciata di secondi dalla fine, il Peperoncino scende in campo domani alle 21 a Ferrara, in casa della Vis Rosa. Obiettivo delle Peppers è quello di bissare il successo della scorsa settimana, battere le estensi fanalino di coda e fare un ulteriore passo verso la salvezza diretta. Il successo con le Sisters ha permesso alle giallorosse di Gioele Naldi di staccare Cesena e di agganciare in graduatoria Vigarano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B donne: da domani. Il Peperoncino di Naldi in trasferta a Ferrara. La Bsl di coach Gori aspetta Ravenna

Inizia il girone di ritorno della Serie B femminile di basket, con Bsl San Lazzaro e Peperoncino Libertas impegnate in sfide cruciali per la salvezza.

