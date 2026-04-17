Serie A la guida alla 33esima giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le gare

Da sport.quotidiano.net 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 33ª giornata di Serie A inizia con due anticipi: la partita tra Sassuolo e Como e quella tra Inter e Cagliari. Le gare si disputano in diverse città italiane e vengono trasmesse in diretta televisiva. Sono previste varie probabili formazioni e orari di inizio differenti, con alcune partite già programmate per i giorni successivi. La giornata prosegue con altri incontri che completano il programma settimanale del campionato.

Milano, 17 aprile 2026 – Prende il via la 33° giornata di Serie A, che si apre con due anticipi: Sassuolo-Como e Inter-Cagliari. I lariani hanno l'occasione di riprendersi, seppur momentaneamente la quarta posizione, mentre la Beneamata può avvicinarsi ulteriormente allo Scudetto. Sabato, riflettori sono puntati soprattutto su Napoli-Lazio e Roma-Atalanta. In zona Champions, non possono sbagliare Milan e Juventus: i rossoneri sono impegnati a Verona, mentre la Vecchia Signora ospita un Bologna reduce dall'eliminazione dall'Europa League. In chiave salvezza, occhio soprattutto a Cremonese-Torino e Lecce- Fiorentina. A completare il quadro ci sono Udinese-Parma e Pisa-Genoa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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