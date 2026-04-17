Serie A la guida alla 33esima giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le gare

La 33ª giornata di Serie A inizia con due anticipi: la partita tra Sassuolo e Como e quella tra Inter e Cagliari. Le gare si disputano in diverse città italiane e vengono trasmesse in diretta televisiva. Sono previste varie probabili formazioni e orari di inizio differenti, con alcune partite già programmate per i giorni successivi. La giornata prosegue con altri incontri che completano il programma settimanale del campionato.

Milano, 17 aprile 2026 – Prende il via la 33° giornata di Serie A, che si apre con due anticipi: Sassuolo-Como e Inter-Cagliari. I lariani hanno l'occasione di riprendersi, seppur momentaneamente la quarta posizione, mentre la Beneamata può avvicinarsi ulteriormente allo Scudetto. Sabato, riflettori sono puntati soprattutto su Napoli-Lazio e Roma-Atalanta. In zona Champions, non possono sbagliare Milan e Juventus: i rossoneri sono impegnati a Verona, mentre la Vecchia Signora ospita un Bologna reduce dall'eliminazione dall'Europa League. In chiave salvezza, occhio soprattutto a Cremonese-Torino e Lecce- Fiorentina. A completare il quadro ci sono Udinese-Parma e Pisa-Genoa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A, la guida alla 33esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare Notizie correlate Serie A, 24esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gareMilano, 5 febbraio 2026 - E' in arrivo la 24° giornata di Serie A, che verrà inaugurata dalla sfida - l'unica in calendario di venerdì - in fondo... Serie A, 25esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gareMilano, 12 febbraio 2026 - Alle porte c'è la 25° giornata di Serie A, che sarà caratterizzata soprattutto da due big match. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 32^ giornata; Guida Serie A Gold Baseball: la Palfinger Reggio Emilia vuole essere la sorpresa del 2026 - Federazione Italiana Baseball Softball; Serie D, il Saluzzo cade ad Asti nel finale. Guida al calcio in TV: dove vedere le partite di oggi, 17 aprile 2026Dopo la tre giorni dedicata alle coppe europee, con l'eliminazioni di Bologna e Fiorentina rispettivamente da Europa League e Conference League, si può torna a pensare alla Serie A: il 33ª turno di ca ... 90min.com La Serie A sceglie Malagò, sfida con Abete per la Figc18 club a favore, contro solo Lazio e Verona. Lotito attacca: 'Serve un commissario per ridisegnare il sistema'. In corsa anche Abete (ANSA) ... ansa.it Red Bull ha ufficializzato, pochi minuti fa, una serie di cambiamenti chiave ai vertici del proprio organigramma tecnico, volti ad accelerare lo sviluppo della fin qui poco competitiva RB22. La novità principale riguarda Ben Waterhouse, che assume con effetto i - facebook.com facebook Un venerdì pieno di stelle Le migliori teste di serie sono ancora in gara in Germania e in Francia e sono pronte a darsi battaglia per conquistare le semifinali Il WTA 500 di Stoccarda e il WTA 250 di Rouen sono in diretta in chiaro su SuperTennis x.com