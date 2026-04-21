Fantacampionato la top 11 della 33ª giornata di Serie A

Nella 33ª giornata di Serie A, alcune prestazioni si sono distinte nel fantacalcio, portando i giocatori a ricevere i voti più alti. Tra questi, ci sono centrocampisti, attaccanti e difensori che hanno contribuito a determinare i punteggi più elevati per i fantallenatori. La top 11 include nomi come il centrocampista e l’attaccante, che si sono distinti per le loro performance nelle rispettive partite. Ecco i giocatori che hanno ottenuto i risultati migliori in questa giornata.

Con il pareggio tra Lecce e Fiorentina si è conclusa la 33ª giornata di Serie A. Protagonista indiscusso del turno è stato M'Bala Nzola, che grazie alla combo gol più assist ha conquistato fantavoto 11,5. Poco più bassi, ma pur sempre molto positivi, i punteggi conquistati dai difensori Hermoso e Canestrelli (9) e dai centrocampisti Rabiot e Barella (10,5). Per intero, ecco la top 11 (modulo 3-5-2) dell'ultima giornata di Fantacampionato Gazzetta. Tra i portieri il fantavoto più alto di giornata - alla pari con il collega di reparto Paleari - lo conquista Milinkovic-Savic: 8. Per il portiere azzurro 7 in pagella, più rigore parato a Zaccagni.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato, la top 11 della 33ª giornata di Serie A Scudetto in pugno! Inter-Cagliari: Il bug dei piazzati che vale il +3 Notizie correlate Fantacampionato, la top 11 della 22ª giornata di Serie ALa 22ª giornata di Serie A 2025-26 si è conclusa con la vittoria per 3-1 dell'Udinese a Verona. Fantacampionato, la top 11 della 23ª giornata di Serie ALa 23ª giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria in trasferta del Milan sul Bologna. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fantacampionato, la top 11 della 32ª giornata di Serie A; Consigli Fantacalcio 33ª giornata 2025/26: chi schierare e chi evitare; Fantacalcio, la formazione ideale per la 33ª giornata; Fantacampionato, la top 11 della 30ª giornata di Serie A. Fantacampionato, la top 11 della 33ª giornata di Serie ADa Milinkovic Savic a Nzola: ecco chi ha preso i voti più alti al fantacalcio nel trentatreesimo turno di campionato ... gazzetta.it Fantacampionato, la flop 11 della 33ª giornata di Serie ADa Caprile a Zaccagni: ecco chi ha preso i voti più bassi al fantacalcio nel trentatreesimo turno di campionato ... gazzetta.it Dimarco è nella storia del fantacalcio…e un po’ lo sei anche tu! Commenta qua sotto se ci hai creduto da settembre #fantacampionato #fantacalcio #consiglifantacalcio #Dimarco #Inter facebook