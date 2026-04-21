Fantacampionato la flop 11 della 33ª giornata di Serie A

Nella 33ª giornata di Serie A, alcuni giocatori hanno ricevuto i voti più bassi nelle pagelle del fantacalcio. La lista include portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti che hanno contribuito con prestazioni sotto le aspettative, influenzando i punteggi delle formazioni virtuali di molti appassionati. Tra i nomi che si sono distinti per valutazioni negative, figurano alcuni elementi di diverse squadre del campionato italiano.

La 33ª giornata di Serie A, iniziata con il successo per 2-1 del Sassuolo contro il Como, si è conclusa con il pareggio tra Lecce e Fiorentina nel posticipo del lunedì sera. Tra i giocatori impiegati nel turno di campionato appena terminato, quello che ha fatto registrare il peggior fantavoto (3) è stato Caprile, protagonista in negativo con tre gol subiti contro l'Inter. Poco "meglio" ha fatto Zaccagni (3,5), che ha chiuso il suo match col Napoli con un rigore sbagliato. Ecco, però, anche tutti gli altri giocatori presenti nella flop 11 (modulo 4-4-2) della giornata di Fantacampionato Gazzetta appena terminata. Tra i portieri il peggior fantavoto di giornata se lo becca Caprile: 3.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato, la flop 11 della 33ª giornata di Serie A Notizie correlate Fantacampionato, la top 11 della 33ª giornata di Serie ADa Milinkovic Savic a Nzola: ecco chi ha preso i voti più alti al fantacalcio nel trentatreesimo turno di campionato Fantacampionato, la flop 11 della 23ª giornata di Serie ALa 23ª giornata di Serie A è terminata con la netta vittoria del Milan sul campo del Bologna. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fantacampionato, la flop 11 della 32ª giornata di Serie A; Consigli fantacalcio, la FLOP 11 per la 33^ giornata; Fantacampionato la flop 11 della 32ª giornata di Serie A; Fantacampionato, la flop 11 della 32ª giornata di Serie A. Fantacampionato, la flop 11 della 33ª giornata di Serie ADa Caprile a Zaccagni: ecco chi ha preso i voti più bassi al fantacalcio nel trentatreesimo turno di campionato ... gazzetta.it Fantacampionato, la top 11 della 33ª giornata di Serie ADa Milinkovic Savic a Nzola: ecco chi ha preso i voti più alti al fantacalcio nel trentatreesimo turno di campionato ... gazzetta.it Dimarco è nella storia del fantacalcio…e un po’ lo sei anche tu! Commenta qua sotto se ci hai creduto da settembre #fantacampionato #fantacalcio #consiglifantacalcio #Dimarco #Inter facebook