Scudetto Inter festa rinviata | il Napoli stende la Cremonese 4-0 e rimanda le celebrazioni nerazzurre

Il Napoli ha vinto la partita contro la Cremonese con un punteggio di 4-0, impedendo all'Inter di festeggiare lo scudetto in anticipo. La sconfitta della Cremonese ha di fatto posticipato le celebrazioni per la vittoria della squadra nerazzurra. La partita si è svolta senza ulteriori variazioni di risultato e senza che l’Inter abbia potuto celebrare il titolo prima di questa giornata.

di Paolo Moramarco . Ecco cosa serve adesso. Il Napoli supera con un netto 4-0 la Cremonese allo stadio Diego Armando Maradona e rinvia, almeno per il momento, la festa scudetto dell’ Inter. I partenopei, impegnati nel primo anticipo della 34ª giornata di Serie A, conquistano tre punti importanti e tengono viva, almeno aritmeticamente, la corsa al titolo. A decidere la sfida sono state le reti di Scott McTominay, centrocampista scozzese, Rasmus Højlund, attaccante danese, Kevin De Bruyne, fantasista belga, e Alisson Santos con il centrocampista scozzese che nel finale ha mancato anche la chance del 5-0 sbagliando un calcio di rigore parato da Audero.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Scudetto Inter, festa rinviata: il Napoli stende la Cremonese 4-0 e rimanda le celebrazioni nerazzurre Notizie correlate Politano entra e stende il Milan, Napoli a -7 dall'Inter e i rossoneri salutano lo ScudettoNapoli-Milan 1-0 Marcatore: 34' st Politano Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Juan Jesus 6 (40' st Beukema sv), Buongiorno 6, Olivera 6;... Inter, notte da campioni: Zielinski stende la Juve al 91? e prenota lo ScudettoL’intensità agonistica e il peso specifico della classifica hanno trasformato il 186° Derby d’Italia in un’epopea di novanta minuti dove il verdetto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inter, il conto alla rovescia verso lo scudetto: ecco quando Chivu festeggerà il tricolore; Torino-Inter, primo match point per Chivu. I pronostici di Netwin; Inter, lo Scudetto ora è a un passo: mancano quattro punti, ecco quando pu arrivare la matematica. Serie A: poker del Napoli alla Cremonese, rinviata la festa scudetto dell'InterNapoli batte Cremonese 4-0 nell'anticipo della 34/a giornata di Serie A. Apre le marcature McTominay al 3', seguito nel finale del primo tempo da un autogol di Terracciano su conclusione di Hojlund e ... ansa.it Furia Napoli: Cremonese demolita e niente festa Scudetto per l’InterGrande prova di forza degli azzurri che dimenticano il passo falso con la Lazio con una vittoria bella e convincente. sportal.it Dunque sicuramente l’Inter non festeggerà lo scudetto questa domenica #NapoliCremonese x.com Serie A, domenica sera l’Inter festeggia il 21° scudetto se… Approfondisci qui - facebook.com facebook