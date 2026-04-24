Serie A il Napoli strapazza la Cremonese | scatto per il secondo posto

Nel primo match della giornata di Serie A, il Napoli ha battuto la Cremonese con un punteggio di 4-0. La partita si è svolta in casa del Napoli, che ha concluso il primo tempo in vantaggio di 2-0. Con questa vittoria, il Napoli si avvicina al secondo posto in classifica. La squadra partenopea ha segnato quattro reti senza subirne. La giornata di campionato è appena iniziata.

Il Napoli è riuscito a superare la Cremonese in Serie A: i partenopei portano a casa un poker in casa per il secondo posto La giornata di Serie A è appena iniziata e il Napoli non ha deluso le attese. Gli Azzurri erano costretti a vincere contro la Cremonese, non tanto per sperare in una rimonta sull’Inter al primo posto, quanto per cercare l’allungo in chiave secondo posto. La squadra di Antonio Conte, dopo le ultime prove deludenti, è tornata alla vittoria con una vera e propria prova di forza. Il vantaggio è arrivato già nei primissimi minuti con un gol di McTominay, uno dei migliori in campo anche stasera. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it ULTRAS NAPOLI TRANSFERTA A CREMONA || Cremonese vs Napoli 28/12/2025 Notizie correlate Napoli-Cremonese, per Conte inizia la difesa del secondo posto: il pronosticoCREMONA, ITALY - DECEMBER 28: Dennis Johnsen of US Cremonese and Scott McTominay of SSC Napoli fight for the ball during the Serie A match between US... Il Napoli travolge la Cremonese 4-0 e difende il secondo postoGli uomini di Conte blindano la Champions Si conclude con una goleada la 34° giornata di Serie A tra il Napoli e la Cremonese che, con una sola... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lotta scudetto: i calendari di Inter, Napoli e Milan a confronto; Napoli - Cremonese (4-0) Serie A 2025; Serie A: Napoli v Bologna scheduled for Monday 11 May at 20:45 CEST; Serie A Enilive | Napoli-Lazio 0-2, il tabellino. Serie A: Il Napoli strapazza la Cremonese e rinvia la festa scudetto dell'InterNAPOLI - Cremonese 1-0 Rete di Scott McTominay. Lo scozzese si inserisce tra le linee e, con un diagonale, battle Audero. Assist vincente di De Bruyne. NAPOLI - Cremonese 2-0 Rete di Hojlund! La punt ... ansa.it Serie A: 17 partite Serie B: 2 partiteSerie A 2025/2026, 34a giornata. Cronaca minuto per minuto di Napoli-Cremonese: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it Serie A, il Napoli travolge 4-0 la Cremonese e rimanda lo scudetto dell’Inter x.com +++ IL BARI CON UN PIEDE E MEZZO IN SERIE C: PERDE 2-0 AD AVELLINO +++ - facebook.com facebook