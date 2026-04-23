Napoli-Cremonese per Conte inizia la difesa del secondo posto | il pronostico
La 34ª giornata di campionato si apre con l'anticipo al Maradona, dove la squadra di casa ospiterà la Cremonese. La partita segna l'inizio di un importante scorcio di stagione e vede il tecnico della squadra di casa impegnato nella difesa del secondo posto in classifica. La gara si gioca in un contesto di grande attesa da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori.
CREMONA, ITALY - DECEMBER 28: Dennis Johnsen of US Cremonese and Scott McTominay of SSC Napoli fight for the ball during the Serie A match between US Cremonese and SSC Napoli at Stadio Giovanni Zini on December 28, 2025 in Cremona, Italy. (Photo by Marco M. MantovaniGetty Images) La 34ª giornata si apre con l'anticipo del Maradona dove gli azzurri riceveranno la squadra lombarda, in piena lotta retrocessione: obbligatorio vincere per tutti Il Napoli aprirà ancora una volta la giornata di serie A con l'anticipo al Maradona contro la Cremonese. Dopo la sconfitta contro la Lazio e la fuga dell'Inter a +12, per Conte serve una vittoria con cui difendere il secondo posto dall'assalto del Milan, poi impegnato contro la Juventus.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Cremonese-Napoli, Conte vuole tornare al successo fuori casa
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