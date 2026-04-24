Serenella s’è fatta avanti | ora’ la città se cambia davvero

Una figura si è fatta avanti dichiarando che ora la città potrebbe cambiare davvero. La discussione si concentra sui documenti ufficiali, che vengono analizzati come base delle considerazioni. Il comunicato stampa di Alternativa Comune evidenzia come, tra le tante parole e promesse, questa volta ci sia una presa di posizione diretta e senza giri di parole. La situazione sembra portare a una riflessione sulla trasparenza e sui contenuti concreti delle iniziative in corso.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Alternativa Comune Oh, senti un po’: in mezzo a ‘sto via vai de parole e promesse, stavolta c’è chi parla chiaro e senza tanti giri. Se chiama Serena Marinelli, ma per come se presenta pare una che un sta lì a perde tempo. Pedagogista, progettista sociale, counselor relazionale. parole grosse, dirai. Ma poi quando racconta quello che fa da vent’anni, capisci che mica son solo titoli: questa sta in mezzo alla gente, tutti i giorni. Lavora con le persone con disabilità e con le famiglie loro, mica per finta. Roba concreta, de quelle che te insegnano che i problemi un se risolvono co’ ‘na toppa messa al volo.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Serenella s’è fatta avanti: “ora’ la città se cambia davvero” Notizie correlate Nulla cambia davvero in Serie A, eccezione fatta per Juventus e CremoneseIl campionato dei cinque punti di distacco tra le fasce resta tale ancora una settimana, e un po’ si distrae. 91° minuto - Pupeschi: "Strappo al campionato, ora avanti con questa umiltà». Pirozzi pompiere: "Ok, ma non è ancora fatta»La solita Lucchese che esce alla distanza ha conquistato altri tre punti che la avvicinano più che mai alla promozione, mantenendo gli otto di...