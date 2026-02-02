Nulla cambia davvero in Serie A eccezione fatta per Juventus e Cremonese

La Serie A resta invariata, con poche novità. La Juventus e la Cremonese sono ancora lontane dalle prime posizioni, mentre il distanza tra le squadre di testa e quelle in fondo alla classifica non si muove. La classifica si mantiene stabile, e le cose sembrano ferme ancora per un’altra settimana.

Il campionato dei cinque punti di distacco tra le fasce resta tale ancora una settimana, e un po' si distrae. Sarà per i risultati almeno stavolta scontati, per il mercato frenetico - Ademola Lookman scambiato in differita con Giacomo Raspadori tra Atalanta e Atlético Madrid - o per il clima preolimpico, le incursioni del tennis, la lunga attesa Mondiale (chi ci andrà), le cavallette, ma molto viene dato per acquisito in vetta, a ridosso, in coda. Dove tutto pare cristallizzarsi per un'altra settimana, a vantaggio di chi sta sopra: si sta consolidando l'idea che per scalzare l'Inter deve accadere qualcosa di grosso, che tre di quelle quattro andranno giù - occhio alla Cremonese - e che l'Atalanta deve ringraziare il saver Marco Carnesecchi per non aver perso altro terreno dal Como.

