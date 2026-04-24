Serena sentenzia | David frenato dalla testa Vlahovic può essere il centravanti giusto se sta bene fisicamente Yildiz? Ora deve decidere una cosa

Aldo Serena ha commentato la situazione della Juventus in vista della partita contro il Milan, prevista domenica sera a San Siro. Ha parlato delle condizioni di alcuni attaccanti, sottolineando che Vlahovic potrebbe essere un'opzione valida se si mantiene in forma, mentre ha menzionato anche Yildiz, dicendo che ora deve prendere una decisione. Serena ha anche commentato sui limiti di David, osservando come siano legati alla testa.

di Angelo Ciarletta Aldo Serena ha parlato della Juventus in vista del match con il Milan in programma domenica sera a San Siro, facendo anche il punto sull’attacco bianconero. Aldo Serena ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport in vista di Milan Juventus in programma domenica sera. Di seguito le sue parole. ULTIMISSIME JUVE LIVE Chi ha più da perdere domenica tra Milan e Juventus? « Direi il Milan. Nelle ultime uscite – compresa la vittoria con il Verona – mi è sembrata una squadra davvero in difficoltà. Non comanda la partita e non dà mai l’impressione di saper mettere sotto l’avversario con violenza. La Juventus, invece, dall’arrivo di Spalletti, ha imparato a farlo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Serena sentenzia: «David frenato dalla testa, Vlahovic può essere il centravanti giusto se sta bene fisicamente. Yildiz? Ora deve decidere una cosa» Notizie correlate Leggi anche: Juve, David è sempre più un caso. Se Spalletti deve inventarsi Yildiz centravanti... Iuliano difende Locatelli: «Sta veramente giocando bene. Rigore? Deve essere fiero di se stesso»Rudiger Juve, conferme dalla Germania: i bianconeri provano il colpo a zero! Le ultimissime Lewandowski Juve, il polacco resta un obiettivo di...