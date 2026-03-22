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© Juventusnews24.com - Iuliano difende Locatelli: «Sta veramente giocando bene. Rigore? Deve essere fiero di se stesso»

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Rigore Locatelli, da Vlahovic a Yildiz passando per il via libera di Spalletti: cosa è successo veramente in campodi Redazione JuventusNews24Rigore Locatelli, il primo a prendere la palla in mano è stato Vlahovic.