Bologna-Milan guai fisici per Pulisic e Leao | le sensazioni sulla loro presenza al ‘Dall’Ara’

Christian Pulisic e Rafael Leao si sono allenati a malapena questa settimana e c’è grande incertezza sulla loro presenza contro il Bologna. Entrambi i giocatori soffrono di problemi fisici che non si sono ancora risolti. I medici del Milan stanno monitorando attentamente la situazione, ma al momento non è certo se potranno scendere in campo domenica. La partita si avvicina e i tifosi sperano in una scelta definitiva che possa rassicurare tutti.

Tanto che, ieri, a Milanello, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Allegri ha provato Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku come coppia d'attacco per il suo 3-5-2. I guai fisici di Christian Pulisic e Rafael Leao, in casa rossonera, in questa stagione non costituiscono però una novità. Lo statunitense, dopo i problemi accusati al bicipite femorale, per la 'rosea' ora si trova alle prese con una borsite all'ileopsoas. La sua presenza in Bologna-Milan è in forte dubbio. Al massimo, il numero 11 rossonero potrebbe andare in panchina. Il portoghese, invece, continua a gestire il fastidio all'adduttore emerso l'8 dicembre 2025 sul campo del Torino.

