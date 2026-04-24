Serena Maffìa | Ieri processate nei tribunali oggi dilaniate sui social | poco o nulla è cambiato

Serena Maffìa, giornalista e autrice, riflette sul rapporto tra il mondo giudiziario e i social media. Ricorda come molte persone siano state processate nei tribunali e oggi siano soggette a commenti e critiche online. Nel suo ultimo libro, approfondisce queste dinamiche, evidenziando come le vicende legali e le discussioni sui social siano ormai strettamente collegate. La sua analisi si concentra sulla trasformazione delle modalità di esposizione pubblica e di giudizio.

Intervista a una delle colleghe più ‘in gamba’ della capitale, che nel suo ultimo libro è tornata ad analizzare, con grande spessore sociologico, la figura più iconica e controversa della letteratura francese: quella di Emma Bovary ‘Le tentazioni di Madame Bovary’ (Edizioni Croce) è il nuovo romanzo di Serena Maffìa. Un’autrice tornata a riflettere sulla figura femminile più iconica della letteratura francese del XIX secolo: quella di una donna che proprio non riesce a rimanere nel recinto maschilista ed è attratta dal piacere come fosse una promessa di salvezza. Perché Emma Bovary è una donna che sogna amori travolgenti, corpi ardenti, parole capaci di incendiare la monotonia.🔗 Leggi su Funweek.it

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