Su Facebook e Instagram circola un post che sta facendo discutere. È un collage di foto che mette a confronto le celebrità di ieri e di oggi alla stessa età. Le immagini mostrano differenze evidenti, e molti utenti commentano sorprendendosi o criticando. Il post, rilanciato dal Daily Mail, ha ottenuto migliaia di condivisioni e reazioni. La domanda che circola tra i commenti è: “Che cosa c’era nella loro acqua?” Per alcuni, il confronto mette in luce il passare del tempo e le trasformazioni, per altri, alimenta il confronto impietoso tra gener

Sui social molte persone stanno “perdendo la testa” per un post virale ripreso dal Daily Mail che rivela come appaiano celebrità di generazioni diverse, se confrontate nel momento in cui avevano la stessa età. Secondo diversi utenti i Millennials sembrano più giovani di come a loro tempo erano i Baby boomer perché la generazione dei primi sarebbe cresciuta su basi più sane, che includono un minor consumo di fumo e alcolici, e un’alimentazione nettamente migliore. Nel vedere i confronti, a volte impietosi, tra star di ieri e di oggi, c’è chi osserva: “ Ecco perché siamo cresciuti pensando che 30 anni fossero già un’età avanzata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Che cosa c’era nella loro acqua?”: il post virale sui social che mette a confronto i vip di ieri e di oggi alla stessa età è virale (e impietoso)

Approfondimenti su Celebrities Age

Ultime notizie su Celebrities Age

