La sesta puntata del Serale di Amici 2026, registrata oggi, andrà in onda sabato 25 aprile in prima serata su Canale 5. La serata vedrà la presenza di ospiti come Serena Brancale, Ermal Meta e Siani. La trasmissione, condotta da Maria De Filippi, coinvolge concorrenti che si sfidano in diverse prove di canto e ballo. La registrazione di oggi ha definito le esibizioni e le eventuali eliminazioni in vista della messa in onda.

Il Serale di Amici di Maria De Filippi 2026 arriva alla sua sesta puntata, registrata oggi e in onda in prima serata su Canale 5 sabato 25 aprile. Una serata ricca di esibizioni, ospiti e soprattutto sfide decisive che potrebbero cambiare gli equilibri tra gli allievi. Gli ospiti della sesta puntata. In studio, come sempre, Maria De Filippi accoglie un parterre di ospiti molto vario. Tra i protagonisti della serata ci sono Luca Argentero e Luca Laurenti, già presenti in altre puntate del Serale. Spazio anche alla musica con Serena Brancale insieme a Delia, che presentano il brano “Al mio paese”, e con Ermal Meta che porta sul palco “Stella stellina”.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Serale di Amici 2026, anticipazioni: super ospiti Serena Brancale, Ermal Meta e Siani

Notizie correlate

Amici 2026, anticipazioni sesta puntata del Serale: arrivano Brancale, Meta e Siani© US FascinoIl Serale di Amici 2026 arriva alla sesta puntata, registrata oggi e in onda in prima serata su Canale 5 sabato 25 aprile.

Stasera l'ultimo atto di Sanremo 2026: Serena Brancale ed Ermal Meta in corsa per un piazzamento topLa cantante ha già ottenuto il premio Lunezia per la valorizzazione musicale e letteraria attraverso le canzoni.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Amici 25 Serale, anticipazioni: la 'vendetta' di Nicolò Filippucci, lite furiosa tra prof e tre big tremano. Chi viene eliminato; Sabato 18 aprile Quinta puntata del Serale - Amici Le puntate | Witty TV; Amici, quinta puntata serale 2026: chi è stato eliminato; Amici, il Serale: l’eliminato della quinta puntata del 2026 e i voti della giuria.

Registrazione Amici 25 Serale 2026| Anticipazioni ed eliminato 25 aprile: ospiti e due graditi ritorniOggi 23 aprile 2026 si registra il sesto serale di Amici 25: chi sarà l'eliminato? Spoiler e ospiti della nuova puntata ... ilsussidiario.net

Serale Amici 25, spoiler eliminato sesta registrazione 25 aprile 2026: chi è uscito, ballottaggio finale e mancheOggi ci sarà la registrazione della sesta puntata del Serale di Amici 25 che andrà in onda sabato 25 aprile 2026: ecco chi è stato eliminato, spoiler e tutte le anticipazioni. gay.it