Amici 2026 anticipazioni sesta puntata del Serale | arrivano Brancale Meta e Siani

Oggi è stata registrata la sesta puntata del Serale di Amici 2026, che sarà trasmessa in prima serata su Canale 5 sabato 25 aprile. Tra i partecipanti ci saranno anche Brancale, Meta e Siani, che si sono uniti ai concursanti già noti. La puntata si preannuncia ricca di esibizioni e sorprese, come di consueto, e sarà disponibile tra pochi giorni per il pubblico televisivo.

© US Fascino Il Serale di Amici 2026 arriva alla sesta puntata, registrata oggi e in onda in prima serata su Canale 5 sabato 25 aprile. Anticipazioni sesta puntata del Serale: gli ospiti di sabato 25 aprile. Maria De Filippi ha accolto in studio in qualità di ospiti Luca Argentero, Luca Laurenti (entrambi hanno già preso parte al Serale, rispettiavamente nella seconda e quinta puntata), Serena Brancale con Delia per presentare il nuovo singolo (cantanto insieme a Levante) Al mio paese, Ermal Meta con la sua Stella stellina e, per il consueto spazio riservato al monologo-comico, Alessandro Siani. Presente anche Alessandro Cattelan, quest’anno nel cast fisso del programma con il gioco Password.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Amici 2026, anticipazioni sesta puntata del Serale: arrivano Brancale, Meta e Siani Notizie correlate Amici 2026, terza puntata del Serale: tutti gli ospiti e le anticipazioniIl Serale di Amici 2026 prosegue con la terza puntata, già registrata e pronta a sbarcare in prima serata su Canale 5 sabato 4 aprile. Amici 2026, anticipazioni terza puntata del Serale: Brignano, Canalis, Maupas e Paradiso ospiti© Salvo La Fata per mediaMaiIl Serale di Amici 2026 arriva alla terza puntata, registrata oggi e in onda in prima serata su Canale 5 sabato 4 aprile. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Amici 25, Anticipazioni Serale: Luca Argentero e Luca Laurenti tra gli ospiti della sesta puntata; Amici 25, spoiler: ecco gli ospiti della sesta puntata; Serale di Amici 2026, le pagelle del 18 aprile: Amadeus protagonista (9), Maria De Filippi birichina (8), prof insopportabili (1); Chi merita la finale di Amici 25? C'è un nome che continua a fare discutere. Amici 25, anticipazioni Serale 25 aprile: ecco chi rischia l'eliminazione. Le sfide, i ballottaggi e gli ospitiIl countdown per la sesta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi è ufficialmente iniziato. Sabato 25 aprile 2026, in prima serata su Canale 5, assisteremo a una tappa ... leggo.it Serale Amici 25, anticipazioni sesta puntata 25 aprile: chi è stato eliminato, ospiti e giudiciLe anticipazioni della sesta puntata del Serale di Amici 25, in onda sabato 25 aprile. Un’eliminazione, le tre manche e gli ospiti in studio. Attenzione spoiler. fanpage.it Amici News & Anticipazioni - facebook.com facebook Cari amici, oggi alle 17.30 celebrerò la S. Messa nella chiesa di cui sono titolare come Cardinale, San Giorgio in Velabro. L'occasione è speciale: il rinnovo della promessa solenne degli scout, di cui S. Giorgio è il patrono. Potete partecipare anche voi! x.com