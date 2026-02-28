Stasera l' ultimo atto di Sanremo 2026 | Serena Brancale ed Ermal Meta in corsa per un piazzamento top

Stasera si svolge la serata conclusiva del Festival di Sanremo 2026, con le esibizioni di Serena Brancale ed Ermal Meta, due artisti baresi che cercano di ottenere un piazzamento tra i primi. Le loro performance sono tra le ultime della manifestazione, che vede coinvolti diversi concorrenti in competizione per la vittoria finale. La serata rappresenta l’atto decisivo per la classifica di questa edizione.

La cantante ha già ottenuto il premio Lunezia per la valorizzazione musicale e letteraria attraverso le canzoni. Ieri le emozioni della serata cover E' il giorno della serata finale del Festival di Sanremo 2026 con le attese esibizioni dei due baresi, Serena Brancale ed Ermal Meta. La prima resta tra le favorite per un piazzamento altissimo nella classifica finale e ieri già insignita di un riconoscimento, il premio Lunezia per la valorizzazione musicale e letteraria attraverso le canzoni del Festival. Brancale riproporrà il brano ‘Qui con me’, un'intensa dedica alla madre scomparsa. Ermal Meta, leggermente più indietro nei pronostici, è comunque in lizza per un premio con il brano 'Stella stellina', in cui racconta la storia di una bambina palestinese morta a causa della guerra. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Sanremo pagelle top e flop prima serata: Serena Brancale fa venire giù l'Ariston (8), Ermal Meta rischia effetto Povia (6), Fedez e Masini male assortiti (5)Ballate, reggaeton, rap, cantautorato che guarda all'attualità e pure country: è un bouquet di fiori molto variegato quello sul quale ha scelto di...

Sanremo 2026 - Serena Brancale alle prove con l'orchestra

Sanremo 2026, serata cover: trionfano Ditonellapiaga e Tony Pitony Terzo posto per Arisa, nemmeno in top ten Serena Brancale https://www.antennasud.com/sanremo-serata-cover-trionfano-ditonellapiaga-e-tony-pitony/ - facebook.com facebook

Serata Cover Serena Brancale con Gregory Porter e Delia “Besame mucho” #Sanremo2026 x.com