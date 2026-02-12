Ciclone di San Valentino ad Eraclea Minoa si lavora senza sosta per salvare spiaggia e stabilimento

A Eraclea Minoa, i lavori per salvare la spiaggia e lo stabilimento continuano senza sosta. La costa agrigentina è sotto pressione da giorni, con venti forti e onde che si abbattono senza sosta. I lavori di rafforzamento e protezione sono in corso per fronteggiare il ciclone di San Valentino che sta colpendo la zona. La situazione resta critica, ma le squadre sono all’opera per limitare i danni.

La costa agrigentina continua a essere messa a dura prova da forti venti di burrasca e mareggiate che non danno tregua. Ad Eraclea Minoa, dove sono in corso i lavori di ripascimento della spiaggia dopo la realizzazione di tre barriere frangiflutti, gli interventi proseguono senza interruzione nonostante l'ondata di maltempo legata al cosiddetto ciclone di San Valentino. Mezzi e operai impegnati sul litorale stanno lavorando con urgenza per evitare che le violente mareggiate vanifichino i progressi finora raggiunti e per mettere in sicurezza uno stabilimento balneare. I lavori di ripascimento ad Eraclea Minoa, gestiti dal commissario di governo contro il dissesto idrogeologico in Sicilia, mirano a contrastare la grave erosione costiera su circa due chilometri di litorale.

