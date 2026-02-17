Eraclea Minoa | Sequestro di stabilimento e area per lavori non autorizzati contro le mareggiate Indagini in corso

La Capitaneria di Porto di Empedocle ha sequestrato uno stabilimento balneare e una porzione di spiaggia a Eraclea Minoa, perché sono stati realizzati lavori di protezione contro le mareggiate senza permessi. Gli accertamenti sono partiti dopo aver scoperto interventi di rinforzo delle strutture costiere, realizzati in modo abusivo. Le forze dell’ordine hanno trovato segni evidenti di interventi non autorizzati lungo la spiaggia, che ora sono al centro di un’indagine aperta.

Mareggiate e Abusi a Eraclea Minoa: Sotto Sequestro Stabilimento e Area Costiera. Un'area della terza spiaggia di Eraclea Minoa, in provincia di Agrigento, e lo stabilimento balneare adiacente sono stati posti sotto sequestro dalla Capitaneria di Porto Empedocle, con l'ausilio dei carabinieri, a seguito di verifiche che hanno rilevato lavori di protezione dalle mareggiate eseguiti senza le necessarie autorizzazioni. Il titolare dello stabilimento è stato deferito alla Procura di Agrigento, mentre le indagini proseguono per accertare la natura degli interventi e la loro conformità alle normative vigenti.