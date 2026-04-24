Seppellì i figli neonati nel giardino di casa a Parma | arriva la sentenza per Chiara chiesti 26 anni di carcere

La Corte d’Assise di Parma sta esaminando il caso di una giovane di 22 anni accusata di aver ucciso i propri figli neonati e di averli seppelliti nel giardino di casa. Per Chiara, l’accusa ha chiesto una condanna a 26 anni di carcere. La ragazza è stata arrestata e il processo si svolge per stabilire le responsabilità dell’accaduto. La decisione sulla sentenza è attesa nelle prossime settimane.