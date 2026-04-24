Seppellì i figli neonati nel giardino di casa a Parma | arriva la sentenza per Chiara chiesti 26 anni di carcere
La Corte d’Assise di Parma sta esaminando il caso di una giovane di 22 anni accusata di aver ucciso i propri figli neonati e di averli seppelliti nel giardino di casa. Per Chiara, l’accusa ha chiesto una condanna a 26 anni di carcere. La ragazza è stata arrestata e il processo si svolge per stabilire le responsabilità dell’accaduto. La decisione sulla sentenza è attesa nelle prossime settimane.
La Corte d’Assise di Parma sta decidendo su Chiara, la 22enne accusata di aver ucciso i due neonati e occultato i corpi nel giardino di casa. Deve rispondere di duplice omicidio volontario premeditato e soppressione di cadavere.🔗 Leggi su Fanpage.it
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