Seppellì i neonati in giardino | Non sono un’assassina La procura chiede 26 anni

La procura di Parma ha chiesto una condanna a ventisei anni di carcere per Chiara Petrolini, accusata di aver ucciso i due figli neonati e di averli sepolti in giardino. Durante l’udienza, Petrolini ha dichiarato di non essere un’assassina. L’udienza si è concentrata sui dettagli delle accuse e sulla richiesta di pena.

Ventisei anni di carcere per l’ omicidio dei due figli neonati e per la soppressione dei cadaveri. È la richiesta della procura di Parma nei confronti di Chiara Petrolini. Per i pubblici ministeri Alfonso D’Avino e Francesca Arienti alla 22enne vanno riconosciute le attenuanti generiche della giovane età e dell’immaturità descritta nella perizia psichiatrica che l’ha comunque ritenuta capace di intendere e di volere. "La sua scelta di nascondere la gravidanza è stata consapevole e deliberata, con fumo di sigarette, alcool e, a travaglio avviato, di bevande superalcoliche e marijuana", ha detto Arienti nella sua requisitoria. ANGELO FEDERICO E DOMENICO MATTEO "C’è stata poi la volontà di non sottoporsi ad accertamenti medici e di privarsi di qualsiasi assistenza, nel tentativo di accelerare l’avvio del travaglio per una vacanza negli Usa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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